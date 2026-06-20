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        Kocaeli'de aranan hükümlü uyuşturucu ve silahla yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Kocaeli'de aranan hükümlü uyuşturucu ve silahla yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce uyuşturucuyla mücadele ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, Kartepe ilçesinde gözaltına alındı.

        Hükümlünün üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 250 fişek, satışa hazır 23 parça halinde 106 gram sentetik uyuşturucu, 119 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 100 lira ele geçirildi.

        M.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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