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        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 9 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 9 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten yaralama", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'yi (27) kentte yakaladı.

        Hükümlü, gerekli işlemlerin yapılması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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