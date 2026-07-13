Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan F.A.K'yi Kartepe'de yakaladı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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