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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira ceza

        Kocaeli'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira ceza

        Kocaeli'de düğün konvoyunda trafiği durdurarak tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Kocaeli'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira ceza

        Kocaeli'de düğün konvoyunda trafiği durdurarak tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında Derince'de düğün konvoyundaki aracın trafiği kesip tehlikeye düşürdüğünü gösteren paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.


        Yapılan çalışmalar sonucu söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi.

        Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 90 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Araç da 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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