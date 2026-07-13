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        Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 9 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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