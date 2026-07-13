Kocaeli'de çevre denetimleri sürüyor

Kocaeli Valiliği koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda denetim gerçekleştiriliyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre kentte yapılan denetimlerde sanayi tesislerinden atık su arıtma sistemlerine, baca emisyonlarından atık yönetimi uygulamalarına kadar çevreyi etkileyen tüm faaliyetler inceleniyor.



İnceleme ve denetimler kapsamında çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor, çevresel risklerin giderilmesi yakından takip ediliyor.



Sürdürülebilir üretim anlayışını yaygınlaştırmak, çevresel farkındalığı artırmak, doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetim ve izleme faaliyetleri sürecek.

