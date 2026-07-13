Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de çevre denetimleri sürüyor

        Kocaeli'de çevre denetimleri sürüyor

        Kocaeli Valiliği koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda denetim gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kocaeli'de çevre denetimleri sürüyor

        Kocaeli Valiliği koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda denetim gerçekleştiriliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre kentte yapılan denetimlerde sanayi tesislerinden atık su arıtma sistemlerine, baca emisyonlarından atık yönetimi uygulamalarına kadar çevreyi etkileyen tüm faaliyetler inceleniyor.

        İnceleme ve denetimler kapsamında çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor, çevresel risklerin giderilmesi yakından takip ediliyor.

        Sürdürülebilir üretim anlayışını yaygınlaştırmak, çevresel farkındalığı artırmak, doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetim ve izleme faaliyetleri sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        Üreten kadınların yeni adresi "Ana Kafe"de ilk atölye heyecanı Hem üretiyor...
        Üreten kadınların yeni adresi "Ana Kafe"de ilk atölye heyecanı Hem üretiyor...
        Gölcük'te Değirmendere Rahvan At Yarışları heyecanı yaşandı
        Gölcük'te Değirmendere Rahvan At Yarışları heyecanı yaşandı
        Emre Fel, festivalin finalinde coşturdu
        Emre Fel, festivalin finalinde coşturdu
        Kocaeli'de Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı
        Kocaeli'de Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı
        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Kandıra'da otomobil denize girdi
        Kandıra'da otomobil denize girdi