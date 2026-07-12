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        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2026 yarış takviminde yer alan organizasyonun, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'ndeki son gününde final mücadeleleri yapıldı.

        Tamamlanan yarışların ardından 50 cc minide Rüzgar Ceyhan, 50 cc'de Abdulhamid Bostanoğlu, 65 cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 85 cc'de Celal Celtik, S3 Open'da Onur Işık birinci oldu.

        ANLAS MiniGP 110 serisinde birinciliği Zayn Sofuoğlu elde etti. FIM MotoMini 160 serisinde ise ilk sırayı Enes Çağan Çakır aldı.

        Düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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