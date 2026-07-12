Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı.

        Kampüste gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, mezun olan öğrencileri tebrik etti, akademisyenlere ve ailelere de teşekkür etti.

        Üniversite olarak öğrencileri çağın şartlarına göre yetiştirdiklerini ifade eden Mantar, "Dijitalleşme, internet ve yapay zeka hayatın her aşamasını şekillendiriyor. Öyle bir çağdayız ki, dünün bilgisi bugün, bugünün bilgisi yarın eski olacaktır. Sürekli değişim, sürekli öğrenmeyi gerektiriyor. Biz de dünü ve bugünü değerlendirerek geleceğimizi buna göre şekillendirdik. Sizi bu doğrultuda yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise kendisinin de 2004 yılında o dönemki adıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden mezun olduğunu belirterek, öğrencileri, aileleri ve akademisyenleri tebrik etti.

        Tören, öğrencilere belgelerinin verilmesi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.

        Programa, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'deki 4 ana arterde kamyon ve tır trafiği 7/24 elektronik olarak izl...
        Kocaeli'deki 4 ana arterde kamyon ve tır trafiği 7/24 elektronik olarak izl...
        Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı
        Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı
        Kocaelispor yeni sezon formalarını kısa film tadında kliple tanıttı Kocaeli...
        Kocaelispor yeni sezon formalarını kısa film tadında kliple tanıttı Kocaeli...
        Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı
        Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı
        Yalova'da TIR yıkarken elektrik akımına kapılarak ölen baba ile oğlu toprağ...
        Yalova'da TIR yıkarken elektrik akımına kapılarak ölen baba ile oğlu toprağ...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa