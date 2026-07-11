Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı
Trenyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezonda giyeceği 3 formayı paylaştığı videoyla tanıttı.
Trenyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezonda giyeceği 3 formayı paylaştığı videoyla tanıttı.
Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yıllar geçse de geçmişten iz taşır hayatımız, 60 yıldır bu şehrin kalbinde yalnızca biz varız" ifadelerine yer verildi.
İç saha, deplasman ve alternatif formanın tanıtım videosunda Kocaelispor'un eski kalecisi Sümer Yüzer ve eski futbolcusu Senad İbriç Yüksel, yönetmen Onur Ünlü, dizi oyuncusu Serkan Börekyemez de yer aldı.
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