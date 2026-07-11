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        Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı

        Trenyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezonda giyeceği 3 formayı paylaştığı videoyla tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı

        Trenyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezonda giyeceği 3 formayı paylaştığı videoyla tanıttı.

        Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yıllar geçse de geçmişten iz taşır hayatımız, 60 yıldır bu şehrin kalbinde yalnızca biz varız" ifadelerine yer verildi.

        İç saha, deplasman ve alternatif formanın tanıtım videosunda Kocaelispor'un eski kalecisi Sümer Yüzer ve eski futbolcusu Senad İbriç Yüksel, yönetmen Onur Ünlü, dizi oyuncusu Serkan Börekyemez de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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