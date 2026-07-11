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        Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı

        Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı

        Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı.

        Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 ülkeden 40 kulüpten 442 sporcu mücadele ediyor.

        Turnuvanın ilk gününde kadın ve erkek sporcular, gün boyunca kendi sıkletlerinde madalya mücadelesi verdi.

        Müsabakalar, yarın 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde eleme, repesaj, yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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