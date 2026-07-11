Kocaeli'den kısa kısa

Karamürsel'de vatandaşlara aşure ikram edildi.



Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığınca 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki parti binasının önünde, vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Programa, Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı İsa Bat, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu, partililer ve vatandaşlar katıldı.



- 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nde yaklaşık 1 ton kiraz dağıtıldı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bu yıl 52'ncisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nde vatandaşlara 1 tondan fazla kiraz ikram edildi.



Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.



Festivalin açılış töreninde, mehteran takımı, Türk halk müziği korosu ve fasıl ekibi sahne aldı.



Etkinlikler kapsamında vatandaşlara yaklaşık 1 ton kiraz ikram edildi.

