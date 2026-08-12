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        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Z.Ç'yi (25) yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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