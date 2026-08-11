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        Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 23:38 Güncelleme:
        Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-605 kara yolunda Kandıra'dan İzmit yönüne giden A.K. (33) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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