Kocaeli'de bir haftada 26 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM ekipleri, Kocaeli'deki 13 plajda, 14 jet ski ve 2 zodyak bot desteğiyle, 62 itfaiye personeli ve 96 gönüllüden oluşan 158 kişilik kadroyla vatandaşların can güvenliği için görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, yaz sezonunda sahillerdeki görevini aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 26 kişiye müdahale etti.

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