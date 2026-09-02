Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de bir haftada 26 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli'de bir haftada 26 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 26 kişiye müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Kocaeli'de bir haftada 26 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 26 kişiye müdahale etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, yaz sezonunda sahillerdeki görevini aralıksız sürdürüyor.

        KOSKEM ekipleri, 24-30 Ağustos döneminde Cebeci'de 17, Tuzağzı'nda 3, Babalı'da 3, Kayacık, Bayramoğlu ve Diriliş Koyu'nda birer kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 11 yıldır görev yapan KOSKEM ekipleri, 13 Eylül'e kadar Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürerek olası boğulma vakalarına karşı teyakkuzda olacak.

        REKLAM

        KOSKEM ekipleri, Kocaeli'deki 13 plajda, 14 jet ski ve 2 zodyak bot desteğiyle, 62 itfaiye personeli ve 96 gönüllüden oluşan 158 kişilik kadroyla vatandaşların can güvenliği için görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        Selçuk İnan: "Doğru oyuncuları getirdiğimizi düşünüyoruz" Kocaelispor Tekni...
        Selçuk İnan: "Doğru oyuncuları getirdiğimizi düşünüyoruz" Kocaelispor Tekni...
        Roman gençlerin yükseköğretime erişimi YÖK'te masaya yatırıldı
        Roman gençlerin yükseköğretime erişimi YÖK'te masaya yatırıldı
        Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Florian Aye: "Takım ruhuyla hareket edip gol arayışında olan Florian görece...
        Florian Aye: "Takım ruhuyla hareket edip gol arayışında olan Florian görece...
        Başiskele'de 180 çocuk sünnet coşkusu yaşadı
        Başiskele'de 180 çocuk sünnet coşkusu yaşadı
        Babalar ve çocuklar oltalarını Eskihisar'da attı
        Babalar ve çocuklar oltalarını Eskihisar'da attı