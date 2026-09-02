Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor maçında rakibin yanı sıra kendi oyunlarına odaklanacaklarını söyledi.

Samsunspor'un geçen sezon ve ondan önceki sezon yüksek bir grafik çizdiğini ancak hangi takımla oynayacaklarından ziyade seyircinin önünde ne yapacaklarına odaklandıklarını belirten İnan, rakibin önemli oyuncuları ve etkili olduğu alanlar olduğunu, bunlar üzerine çalışmalara başladıklarını anlattı.

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Selçuk İnan, takımının sahada ortaya koyacağı oyunun belirleyici olacağını vurgulayarak, "Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ve nasıl bir mücadele ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsunspor maçında doğru bir oyun ve iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini, Tobias Gulliksen’in de takıma katılmasıyla eksik gördükleri bölgelerden birini tamamladıklarını belirten İnan, "Gelenler, gidenler oluyor. Tobias da aramıza katıldı. Eksik olduğumuz bir bölgeydi. Şimdi belki aramızdan bir oyuncu daha ayrılabilir, bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor." diye konuştu.

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Selçuk İnan, yeni transfer Tobias Gulliksen hakkında, "Tobias uzun zamandır ikna etmeye çalıştığımız bir oyuncuydu. Onu çok önceden biliyorum, potansiyelini de biliyorum. Önemli işler yaptı. Geçen sene belki performans olarak en üst seviyesinde değildi ama benim amacım onun o üst seviyesini ortaya çıkarmak. Çok potansiyelli bir oyuncu. O yaşta iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah o da performans gösterir. Hem kendisi hem bizim için önemli bir rol üstlenir. Ümidim de o yönde." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni transferler Aye ve Gulliksen'in açıklamaları

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Florian Aye ise Kocaelispor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, çok iyi karşılandığını ve çok iyi bir sezon geçirmek için çalışmalara odaklandığını söyledi.

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Aye, mücadeleci, takım odaklı, sahada çok koşan, çok çalışan bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Savunmada da takım için mücadele ederim. Bireysel oynamayı seven biri değilim. Kendimi bir takım oyuncusu olarak görüyorum ve takım arkadaşlarımı da düşünürüm. Bunun yanında gol atmayı ve ceza sahasında bulunmayı seviyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye’deki futbolu yakından takip ettiğine değinen Aye, "Hedefim mümkün olduğunca çok gol atmak ve takıma maksimum katkıyı sağlamak." dedi.

Avusturya ekibi Rapid Wien’den kiralık olarak transfer edilen Norveçli orta saha oyuncusu Tobias Gulliksen de pazar günü taraftarı görmeyi ve burada futbol oynamayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

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Futbolun keyfini çıkarmaya ve Kocaelispor’da kendini göstermeye çalışacağını belirten Gulliksen, takım arkadaşlarıyla oynamaktan, koşmaktan ve hücumda fırsatlar oluşturmaktan hoşlandığını anlattı.

Gulliksen, birçok pozisyonda oynayabildiğini ancak en iyi pozisyonlarının 8 ve 10 numara olduğunu da sözlerine ekledi.