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        Kocaeli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Kocaeli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de seyreden Y.Ö. idaresindeki 34 FTA 235 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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