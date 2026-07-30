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        Kocaeli'de doğaseverler kuş gözlem deneyimi yaşadı

        Kocaeli'de kuş gözlem etkinliğine katılan doğaseverler, kentteki kuş çeşitliliği hakkında bilgi sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Kocaeli'de doğaseverler kuş gözlem deneyimi yaşadı

        Kocaeli'de kuş gözlem etkinliğine katılan doğaseverler, kentteki kuş çeşitliliği hakkında bilgi sahibi oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 50 doğaseverin katılımıyla Kartepe Kuzuyayla'da "Doğa Kocaeli Kuş Gözlem" etkinliği düzenlendi.

        Yaban hayatı gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar kuş gözlem deneyimi yaşadı.

        Etkinlikte nesli koruma altındaki kara akbaba da Kuzuyayla semalarında görüntülendi.

        Toplam 14 kuş türünün kayıt altına alındığı etkinlikte, ak karınlı ebabil, yılan kartalı, Anadolu sıvacısı, alakarga, çam baştankarası, büyük baştankara, kara başlı ötleğen, çizgili ötleğen, sürmeli çalıkuşu, çıtkuşu, karatavuk, kızılgerdan ve ispinoz, gözlemlenen türler arasında yer aldı. ​​​​​​​

        Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşları arasında bulunan kara akbaba ise kentte kayıtlara geçen 300'üncü kuş türü oldu.​​​​​​​

        Etkinlikte elde edilen kayıtlar, Kocaeli'nin zengin kuş çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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