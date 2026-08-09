Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de "Drift Festivali" düzenlendi

        Kocaeli'de "Drift Festivali" düzenlendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Drift Festivali'nde pilotların gösterileri ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Kocaeli'de "Drift Festivali" düzenlendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Drift Festivali'nde pilotların gösterileri ilgiyle izlendi.

        Mevlana Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 4 araçla piste çıkan drift pilotları, trafiğe kapalı alanda gösteri yaptı.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençleri ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "Sporcu kent Gebze" hedefi doğrultusunda ilçeyi farklı spor branşlarıyla buluşturduklarını belirten Büyükgöz, "31 çeşit spor dalını Gebze'yle buluşturduk, bunu daha da geliştireceğiz. Şu anda 2. Drift müsabakasını yapıyoruz. Seneye belki daha profesyonel bir biçimde yapacağız." diye konuştu.

        Büyükgöz, ilerleyen dönemde seyircilerin gösterileri daha rahat izleyebileceği bir alan oluşturmayı ve organizasyonun altyapısını geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

        Drift pilotu Örge Pamukçu da driftin trafiğe açık alanlarda yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, motor sporlarına ilgi duyanları pistlere davet etti.

        Festival, etkinliğe katkı sunan sporculara plaket verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çinli dev Türkiye yolunda
        Çinli dev Türkiye yolunda
        AYM’den evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar
        AYM’den evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Tahran'da atama var, karar yok
        Tahran'da atama var, karar yok
        10-15 dakikaya kurban ediliyor
        10-15 dakikaya kurban ediliyor
        Trump: İran ile müzakereleri sessizce yürütüyoruz
        Trump: İran ile müzakereleri sessizce yürütüyoruz
        Alina Boz anne oluyor
        Alina Boz anne oluyor
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        İsrail basını: Netanyahu Gazze planına şans vermeye hazır
        İsrail basını: Netanyahu Gazze planına şans vermeye hazır
        Dışarıdan getirilen çocuk sütünü hesaba yazdılar
        Dışarıdan getirilen çocuk sütünü hesaba yazdılar
        Tecil kolaylığında son 3 hafta
        Tecil kolaylığında son 3 hafta
        Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı
        Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı
        Dünyanın en garip iklimi: Yağmur yok ama hava hep nemli!
        Dünyanın en garip iklimi: Yağmur yok ama hava hep nemli!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı

        Benzer Haberler

        TEM Otoyolu'nda tır alev alev yandı
        TEM Otoyolu'nda tır alev alev yandı
        Kocaeli'de 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Kocaelispor, Zed FC ile 1-1 berabere kaldı
        Kocaelispor, Zed FC ile 1-1 berabere kaldı
        Kocaelispor - Zed FC maçının ardından Bedirhan Yıldız: "Yeni sezon zorlu ol...
        Kocaelispor - Zed FC maçının ardından Bedirhan Yıldız: "Yeni sezon zorlu ol...
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Hazırlık maçı: Kocaelispor: 1 - Zed FC: 1
        Hazırlık maçı: Kocaelispor: 1 - Zed FC: 1