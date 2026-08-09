Kocaeli'de "Drift Festivali" düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Drift Festivali'nde pilotların gösterileri ilgiyle izlendi.



Mevlana Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 4 araçla piste çıkan drift pilotları, trafiğe kapalı alanda gösteri yaptı.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençleri ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Sporcu kent Gebze" hedefi doğrultusunda ilçeyi farklı spor branşlarıyla buluşturduklarını belirten Büyükgöz, "31 çeşit spor dalını Gebze'yle buluşturduk, bunu daha da geliştireceğiz. Şu anda 2. Drift müsabakasını yapıyoruz. Seneye belki daha profesyonel bir biçimde yapacağız." diye konuştu.



Büyükgöz, ilerleyen dönemde seyircilerin gösterileri daha rahat izleyebileceği bir alan oluşturmayı ve organizasyonun altyapısını geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.



Drift pilotu Örge Pamukçu da driftin trafiğe açık alanlarda yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, motor sporlarına ilgi duyanları pistlere davet etti.



Festival, etkinliğe katkı sunan sporculara plaket verilmesiyle sona erdi.

