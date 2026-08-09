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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı.

        Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Derince Stadı'nda Zed FC ile karşılaştı.

        Maçın 33. dakikasında konuk ekip, Elbanwbi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor, ikinci yarı oyuna giren Bedirhan Yıldız'ın 64. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

        Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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