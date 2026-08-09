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        Kocaelispor Başkanı Durul'dan kulübe 330 milyon liralık mali katkı

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübün SGK ve vergi borçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla 210 milyon lira değerindeki gayrimenkulünü teminat gösterirken, acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve nakit akışının güçlendirilmesi için de 120 milyon lira destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Kocaelispor Başkanı Durul'dan kulübe 330 milyon liralık mali katkı

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübün SGK ve vergi borçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla 210 milyon lira değerindeki gayrimenkulünü teminat gösterirken, acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve nakit akışının güçlendirilmesi için de 120 milyon lira destek sağladı.

        Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, kulübün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek, mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve önünü açmak adına önemli bir adım atıldığı belirtildi.

        Başkan Recep Durul'un, kulübün SGK ve vergi borçlarına ilişkin süreçte 210 milyon lira değerindeki gayrimenkulünü teminat olarak gösterdiği aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra kulübün acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla 120 milyon lira nakit desteği sağladığı kaydedildi.

        Açıklamada, bu durumun Kocaelispor'un yalnızca bugününü değil, geleceğini de düşünerek hareket edildiğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Kocaelispor, şehrimizin ortak değeridir. Bu nedenle kulübümüzün ekonomik anlamda sürdürülebilir yapıya kavuşması, borç yükünün yönetilebilir hale getirilmesi ve sportif hedeflerimizin güvence altına alınması hepimizin ortak sorumluluğudur. Başkanımızın ortaya koyduğu bu irade ve fedakarlık, Kocaelispor'a duyduğu güvenin ve bağlılığın açık göstergesidir. Yönetim olarak bundan sonraki süreçte de şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir mali anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz."

        Kocaelispor'un ekonomik olarak güçlü, kurumsal açıdan sağlam ve sportif olarak daha büyük hedeflere yürüyebilen bir kulüp haline getirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, bu süreçte taraftarların, şehrin ve tüm paydaşların desteğine inanıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, Kocaelispor için atılan her adımın Kocaeli'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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