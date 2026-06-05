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        Kocaeli'de "Dünya Bize Emanet" etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda "Dünya Bize Emanet" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:09 Güncelleme:
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        Kocaeli'de "Dünya Bize Emanet" etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda "Dünya Bize Emanet" etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Dünya Çevre Günü" ve "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Kocaeli Kongre Merkezindeki programa, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Tuğrul Özel, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu, kurum yetkilileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sıfır atık ve çevre temalı film gösterimi gerçekleştirildi.

        Programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği okullar arası atık pil toplama kampanyasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Etkinlik, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği defile gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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