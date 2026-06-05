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        Kocaeli'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Kocaeli'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde T.Ş'nin (18) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı ve demir korkulukları aşarak ağaçlık alanın da bulunduğu uçuruma devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrilen otomobilde yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle patika yoldan taşınarak ambulansa alındı.

        Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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