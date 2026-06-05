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        Kocaeli'den kısa kısa

        Karamürsel Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Kocaeli'den kısa kısa

        Karamürsel Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.


        İlçede yürütülen eğitim faaliyetlerinin ve bir yıllık çalışmaların ardından bir araya gelen eğitimciler, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları da değerlendirme fırsatı buldu.

        - Motosikletin selesinde uyuyan kedi, görenlerin ilgi odağı oldu

        Karamürsel ilçesinde bir motosikletin selesinde kıvrılarak uyuyan sahipsiz kedi, görenleri gülümsetti.

        İlçe merkezinde park halindeki motosikletin selesine kıvrılarak uyuyan kedi, çevreden geçenlerin ilgisini çekti.

        Bazı vatandaşlar, motosikletin selesinde uyuyan kediyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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