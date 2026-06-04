Kocaeli'de yumurta deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yumurta deposunda çıkan yangın hasara neden oldu. 4 Temmuz Mahallesi Ahmet Özel Sokak'taki bir binanın zemin katında bulunan yumurta deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.

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