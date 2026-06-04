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        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:34 Güncelleme:
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        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta "mala zarar verme" (iş yeri kurşunlama) olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

        Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler O.A, A.K. ve F.B'yi Gebze ve Körfez ilçelerinde gözaltına aldı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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