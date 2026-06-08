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        Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Çarşı Mahallesi İsmail Şenoğlu Caddesi'nde dört katlı binanın üçüncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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