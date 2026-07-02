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        Kocaeli'de evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki evden 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ile para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler S.K. ile A.K, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.


        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Araca bindirilen 2 şüpheli kadının da kucağında bebek olduğu görüldü.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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