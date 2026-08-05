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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.O'yu Karamürsel'de yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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