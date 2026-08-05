Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 05.08.2026 - 09:21 Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.O'yu Karamürsel'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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