Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 11.08.2026 - 01:01 Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ