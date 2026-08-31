Kocaeli'de Halkevi Gençlik Merkezi'nde yeni dönem kayıtları 21 Eylül'de başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halkevi Gençlik Merkezi'nde 2026-2027 eğitim dönemi kayıtları 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üçüncü sezonuna hazırlanan merkezde 21 Eylül Pazartesi günü başlaması planlanan kayıtların ardından gerçekleştirilecek mülakatlarla gençler ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilecek.

Derslerin 19 Ekim'de başlaması planlanan yeni dönemde, "Müzik Akademi", "Sahne Sanatları Kulübü", "Tasarım Kulübü", "Seslendirme Kulübü", "Görsel Sanatlar Kulübü" ve "Düşünce Kulübü" kapsamında eğitimler verilecek. Farklı ilgi alanlarına yönelik hobi atölyeleri de gençlerle buluşacak.

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Merkezde atölye çalışmalarının yanı sıra il içi ve dışı kültür ve tematik geziler, kamplar, turnuvalar, yarışmalar, söyleşi ile seminerler düzenlenecek. Yıl boyunca ücretsiz tiyatro, konser ve orkestra etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Zübeyde Hanım Kütüphanesi de ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen gençlere hizmet vermeyi sürdürecek.