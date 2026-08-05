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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonları

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait ürünleri taklit ederek üretilen 198 çanta ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonları

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait ürünleri taklit ederek üretilen 198 çanta ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.


        Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait ürünleri taklit ederek üretilen 198 çanta ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Dilovası'nda 246 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 246 şişe parfüm ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dilovası ilçesinde bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, çeşitli markalara ait 246 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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