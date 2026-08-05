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        Kocaeli'de İhsaniye Barajı'nın suyu şehir şebekesine verildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi ve iletim hatlarının hizmete alınmasıyla İhsaniye Barajı'ndan alınan su, şehir şebekesine verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Kocaeli'de İhsaniye Barajı'nın suyu şehir şebekesine verildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi ve iletim hatlarının hizmete alınmasıyla İhsaniye Barajı'ndan alınan su, şehir şebekesine verilmeye başlandı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen İhsaniye Barajı'ndan alınan su, İSU Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen yaklaşık 2 bin 800 metrelik tünel, arıtma tesisi ve isale hattı aracılığıyla kentin içme suyu sistemine entegre edildi.

        İhsaniye Barajı Karamürsel İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İletim Hatları'nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçen yılın, son 52 yılın en düşük yağışının görüldüğü dönemlerden biri olduğunu belirterek, buna rağmen kentte su yetersizliğinden kaynaklanan kesinti yaşanmadığını söyledi.

        Kentte içme suyu altyapısının uzun yıllardır planlı yatırımlarla güçlendirildiğini dile getiren Büyükakın, 2000'li yılların başından bu yana içme suyu şebekesinin yüzde 82'sinin yenilendiğini kaydetti.

        Büyükakın, geçen yıl şehre verilen suyun yarısının Yuvacık Barajı, diğer yarısının da diğer kaynaklardan karşılandığını anlatarak, "Sapanca Gölü'nün suyunu çekiyorsunuz' dediler. Bizim şehrimize tahsis edilen bir hak var ve hiçbir zaman bu hakkı tamamen kullanmadık hatta yeri geldi tersine çalıştık. Sapanca Gölü'nden aldığımız suyun yanında Namazgah Barajı ve Denizli Göleti gibi kaynaklar oluşturuldu." diye konuştu.

        Kentin su stresi yaşayan bir bölgede olduğuna işaret eden Büyükakın, her sene nüfusun 50 bin büyüdüğü bir şehirde altyapıyı yönetmenin, şehri yönetmenin birinci meselelerinden biri olduğunu ifade etti.

        Programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı.

        Yıllık yaklaşık 15 milyon metreküp içme suyu sağlaması planlanan yatırımın, özellikle yaz aylarında artan su tüketiminin karşılanmasına katkı sunması ve Yuvacık Barajı üzerindeki yükü azaltması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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