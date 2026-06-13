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        Kocaeli'de kentsel dönüşüm projesinin kura çekimi töreni düzenlendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yürütülen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 1097 konutun hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Kocaeli'de kentsel dönüşüm projesinin kura çekimi töreni düzenlendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yürütülen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 1097 konutun hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1097 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Vali İlhami Aktaş, sürecin en kısa sürede anahtar teslimiyle sona ermesi temennisinde bulundu.

        Aktaş, hak sahiplerinin sağlıklı, depreme dayanıklı, çağdaş ve modern evlerine kavuşacaklarını belirterek, "1097 yuvanın hak sahibi vatandaşlarımıza buna kavuşmayı bir an önce buralarda yaşamayı bekleyen hak sahiplerine, vatandaşlarımıza, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da emeği geçenlere teşekkür ederek, evlerine kavuşan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kendileri için değil kent için çalıştıklarını vurgulayarak, millete verdikleri sözün gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yalnızca kura çekimi yapılan mahallede değil kent genelinde çalışmalar sürdürdüğünü dile getiren Büyükakın, "Toplamda bugüne kadar biten, devam eden ve projelendirilen 20 bin tane konut var. Daha öncesinde çok daha fazla var onları söylemiyorum, sadece son dönemi ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte yine depreme en hazırlıklı şehirlerden biri olma iradesiyle ve kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da ülkenin dört bir yanında şehirleri daha güvenli, yaşanabilir ve modern hale getirmek için önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

        Kocaeli'de yapılan çalışmalara değinen Sungur, "TOKİ eliyle 4 bin 757'si devam eden toplam 23 bin 380 konut, 5 millet bahçesi, stadyum, okul ve hastaneler gibi toplam güncel değeri 86,4 milyar liralık yatırım yapıldı. Cedit Mahallemiz başta olmak üzere Dilovası, Derince ve Çayırova ilçelerimizde toplam 3 bin 500 kentsel dönüşüm konutu üretildi. Bunun yanında İlk İş Yerim Projesi kapsamında Sekbanlı ve Sepetçi bölgelerimizde 454 iş yeri inşa ediyoruz. 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Kocaeli'mize 10 bin 340 konut daha inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İnşa edilen konutların ve ticari birimlerin çağın gerektirdiği kalite standartlarına uygun ve depreme dayanıklı tasarlandığını belirten Sungur, çekilen kuranın hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

        Törene, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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