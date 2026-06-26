Kocaeli'de kentsel dönüşümle riskli yapılar yerini güvenli konutlara bıraktı

KADİR YILDIZ - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de yapı stoku açısından riskli bölgelerden biri olan İzmit Cedit Mahallesi'nde başlatılan yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen konutlarla, bölgedeki eski yapılar yenilenerek depreme dayanıklı, modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.



Deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hedefiyle hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin geleceği açısından önem taşıyor.



Bu çalışmalarla yalnızca eski ve riskli yapıların yenilenmesi değil, aynı zamanda afetlere karşı daha dirençli kentlerin oluşturulması, yaşam kalitesinin artırılması ve güvenli yapılaşmanın sağlanması amaçlanıyor.



Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesi doğrultusunda 12,6 hektar alandaki eski yapıların yerine modern konutlar yükseldi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla 13 Haziran'da gerçekleştirilen kura çekimiyle 1097 konutun hak sahipleri belirlendi. Tamamlanma oranı yüzde 95 seviyesine ulaşan projede konutlar hak sahiplerine yakın zamanda teslim edilmeye başlanacak.



- "Yüzde 99'a yakın bir uzlaşmayla yerinde dönüşümü tamamladık"



Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ali Serkan Simavlı, AA muhabirine, bu projede inşaat aşamasının yüzde 95'e ulaştığını, binaların ince işçilik ve dış cephe düzenleme işlemlerinin kaldığını söyledi.



Yakın zamanda daire teslimlerine başlayacaklarını bildiren Simavlı, "Cedit Mahallesi'nde plansız şehirleşme vardı. Eski yapı stoğu çoktu. Olası afet, yangın veya acil durumda ambulansların bile yan yana geçemediği dar sokaklar, deprem görmüş yapılar vardı. Yerinde dönüşümle buradaki mahalle kültürünü korumak istedik. Mahalle kültürü, Türk şehircilik ve planlama tarihi açısından önemli." diye konuştu.



Simavlı, Cedit Mahallesi'nin alan büyüklüğü açısından Türkiye'deki örnek projelerden birisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Burada yüzde 99'a yakın bir uzlaşmayla yerinde dönüşümü tamamladık. Yaptığımız dönüşümle depreme dayanıklı, modern, yaşanabilir ve İzmit'in merkezinde katma değeri yüksek bir yaşam alanı oluşturduk, aynı zamanda eski mahalle kültürünü de koruduk. Aldığımız tepkilerin büyük çoğunluğu tıpkı uzlaşma oranlarında olduğu gibi olumlu yönde. Vatandaşlar, Cedit'e karşıdan baktıklarında eski ile yeniyi gördüğü için tabiri caizse burada yükselen yeni yaşam alanındaki başarıyı hayranlıkla takdir ediyor."



- "Kazanan hak sahipleri oldu"



Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu da geçen yıllarda kentsel dönüşümle ilgili Cedit Mahallesi'ndeki sürecin tamamlanması üzerine bölgede binaların yükseldiğini kaydetti.



Buradaki projenin bölgeye değer kattığını ifade eden Hacıoğlu, dönüşümle bölgede güzel bir eser üretildiğini anlattı.



Hacıoğlu, hak sahiplerinin burada daha kaliteli ve nitelikli bir yaşam alanına ulaşacağını söyleyerek, "Cedit, otoparkı, oyun alanı, giriş çıkışları daha nezih bir site haline geldi. Bölgeye değer katıldı. Yapılan konutlarla bölge daha güzel oldu. Sancılı bir süreç geçti ama kuralar çekildi." diye konuştu.



Bölgenin eski haliyle kıyaslandığında ortaya fark çıktığını belirten Hacıoğlu, aynı mahallede deprem öncesi yapılan konutlarla, yeni yapılanlar arasında konumu ve deniz manzarasına göre 2 kattan fazla değer farkı oluştuğunu vurguladı.



Hacıoğlu, birçok hak sahibinin burada oturmayı beklediğine işaret ederek, bazı hak sahiplerinin burada konutunu kiraya vermeyi bazılarının da oluşan değerle satmayı düşündüğünü dile getirdi.



Sonuçta hak sahiplerinin kazançlı çıktığını ifade eden Hacıoğlu, konutların, kent merkezine, hastanelere, toplu ulaşıma yürüme mesafesinde olmasından dolayı değerini artırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

