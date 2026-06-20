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        Kocaeli'de kimliğini kaybeden öğrenciyi yunus ekipleri sınava yetiştirdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimlik kartını kaybeden öğrenci, yunus ekipleri tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği okula yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Kocaeli'de kimliğini kaybeden öğrenciyi yunus ekipleri sınava yetiştirdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimlik kartını kaybeden öğrenci, yunus ekipleri tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği okula yetiştirildi.

        Samet Enes Yıldız, evden çıkmak üzereyken kimliğinin üzerinde olmadığını fark etti.

        Ailesiyle evde bir süre kimliğini arayan Yıldız, daha sonra babasıyla İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek kısa sürede geçici kimlik belgesini aldı.

        Tedbir amaçlı Nüfus Müdürlüğünün önünde bekleyen yunus ekipleri, Yıldız'ı 09.55'te sınava gireceği Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'ne ulaştırdı.

        - "Gerek Nüfus Müdürlüğü personeline gerek polislerimize teşekkür ediyorum"

        Baba Mücahit Yıldız, AA muhabirine, sabah erken saatlerde kalktıklarını ve milyonlarca öğrenci gibi kendilerinin de sınav heyecanı yaşadığını söyledi.

        Evden çıkmak üzereyken oğluna kimliğinin nerede olduğunu sorduğunu anlatan Yıldız, "Pantolonun cebinde, ceketin cebinde derken yarım saat kadar evde kimlik aradık ama bulamadık. Sonra nüfus müdürlüklerinin açık olduğu aklımıza geldi. Taksiyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne geldik." diye konuştu.

        Yıldız, burada 3-5 dakika içinde geçici kimlik belgesini aldıklarını dile getirerek, "Nüfus müdürlüğü önünde polisler bekliyordu, sağ olsunlar oğlumu sınava yetiştirdiler. Gerek nüfus müdürlüğü personeline gerek polislerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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