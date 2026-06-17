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        Kocaeli'de Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu 20 Haziran'da açılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, 20 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Kocaeli'de Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu 20 Haziran'da açılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, 20 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın seçim vaatleri arasında yer alan proje, kentin yeni turizm ve yaşam alanlarından biri olacak.

        Toplam 2 bin 800 metrekare alanda kurulan tesis, 31 teşhir ve 9 karantina akvaryumu olmak üzere 40 akvaryumdan oluşuyor. Akvaryumun su kapasitesi ise 1 milyon 300 bin litrenin üzerinde bulunuyor.


        Güney Amerika, Asya, Afrika, Avustralya ve Avrupa kıtaları temasıyla tasarlanan akvaryumda, kıtalara özgü su altı canlıları ve yaşam alanları ziyaretçilere sunulacak. Tesis içerisinde ayrıca İzmit Körfezi'nin su altı yaşamının tanıtıldığı "Körfez Akvaryumu" bölümü de yer alıyor.

        Akvaryumun en dikkat çeken bölümlerinden biri olan 6 metre uzunluğundaki tatlı su tüneli, Türkiye'de zeminden başlayan ilk tatlı su tüneli olma özelliğini taşıyor.


        Tesiste ayrıca mercanlar, batık gemi ve hazine kasası temalarıyla hazırlanan 20 metrelik tuzlu su tüneli de bulunuyor.

        Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda aslan balığı, akya, orfoz, köpekbalığı, vatoz, müren, pacu, mersin balığı ve kırmızı kuyruklu kedi balığı gibi 60'tan fazla türde binlerce su canlısı yer alıyor.

        20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da hizmete açılacak tesis, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-21.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Akvaryumda öğrenci bileti 100 lira, tam bilet 300 lira olarak belirlenirken, 0-3 yaş grubu çocuklar, şehit ve gazi yakınları, engelliler ile 65 yaş üstü vatandaşlar tesisten ücretsiz yararlanabilecek.

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