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        Kocaeli'de Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu tanıtıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Kocaeli'de Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu tanıtıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu tanıtıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Körfez Aqua'nın şehre büyük güzellik katacağını söyledi.

        Mekanın çevre illere de hizmet eden cazibe merkezi olacağını belirten Büyükakın, Türkiye’deki en büyük tatlı su tünelinin bu akvaryumda olduğunu dile getirdi.

        Büyükakın, Körfez Aqua'nın 40 havuzda 60'tan fazla canlı türüne ev sahipliği yaptığı bilgisini vererek, "Kıtalar Akvaryumu'nda Afrika'dan Avustralya'ya, Avrupa'ya, birçok bölgeden balık türleri var ama aynı zamanda körfeze özel bir başka bölüm de var." diye konuştu.

        Giriş ücretlerine değinen Büyükakın, "Fiyatlar, öğrencilerimiz için 100 lira, tam bilet 300 lira ama aile olarak gelindiğinde kademeli olarak inen bir fiyat uygulaması olacak. Şehit ve gazi yakınları, engelliler ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Sami Çakır, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nun özellikleri

        Toplam 2 bin 800 metrekarelik alanda kurulan tesis, 31 teşhir ve 9 karantina olmak üzere 40 akvaryumdan oluşuyor. Akvaryumun su kapasitesi 1 milyon 300 bin litrenin üzerinde.

        Güney Amerika, Asya, Afrika, Avustralya ve Avrupa kıtaları temasıyla tasarlanan akvaryumda kıtalara özgü su altı canlıları ve yaşam alanları ziyaretçilere sunuluyor. Tesiste ayrıca İzmit Körfezi'nin su altı yaşamının tanıtıldığı "Körfez Akvaryumu" bölümü de yer alıyor.

        Akvaryumun en dikkat çeken bölümlerinden 6 metre uzunluğundaki tatlı su tüneli, Türkiye'de zeminden başlayan ilk tatlı su tüneli özelliğini taşıyor.

        Tesiste ayrıca mercanlar, batık gemi ve hazine kasası temalarıyla hazırlanan 20 metrelik tuzlu su tüneli de bulunuyor.

        Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda aslan balığı, akya, orfoz, köpek balığı, vatoz, müren, pacu, mersin balığı ve kırmızı kuyruklu kedi balığı gibi 60'tan fazla türde binlerce su canlısı yer alıyor.

        Yarın saat 10.00'da hizmete açılacak tesis, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-21.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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