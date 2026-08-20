Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

        Kocaeli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 01:04 Güncelleme:
        Kocaeli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi’ndeki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında markette bekçi olarak görev yapan ve dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle markette hasar oluştu.

        Yangın dolayısıyla bir süre ulaşıma kapatılan İlyas Bey Caddesi, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        "Suriye'ye yönelik saldırı küstah ve tehlikeli bir hamledir"
        "Suriye'ye yönelik saldırı küstah ve tehlikeli bir hamledir"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Bina operatörün üzerine devrildi
        Bina operatörün üzerine devrildi
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'a Portekizli kanat
        Kocaelispor'a Portekizli kanat
        Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor'da transferler sürüyor Porto'dan kanat oyuncusu Gonçalo Sousa k...
        Kocaelispor'da transferler sürüyor Porto'dan kanat oyuncusu Gonçalo Sousa k...
        Selçuk İnan: "Hedefimiz; yine ligin en az gol yiyen takımı olmak" Kocaelisp...
        Selçuk İnan: "Hedefimiz; yine ligin en az gol yiyen takımı olmak" Kocaelisp...
        Kocaelispor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sürüyor Emir Orta...
        Kocaelispor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sürüyor Emir Orta...