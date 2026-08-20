Kocaeli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

Yangın dolayısıyla bir süre ulaşıma kapatılan İlyas Bey Caddesi, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangın sırasında markette bekçi olarak görev yapan ve dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi’ndeki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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