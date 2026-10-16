Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olumsuz hava engeli

Kocaeli'de beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağı, öğleden sonra etkisini artırarak pazar sabahına kadar çok kuvvetli ve şiddetli şekilde devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan pazar günü saat 09.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığı kaydedildi.