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        Kocaeli'de müştemilat yangınında tavuk ve civcivler öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ahır, kümes, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan yapılarda çıkan yangında çok sayıda tavuk ve civciv öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Kocaeli'de müştemilat yangınında tavuk ve civcivler öldü

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ahır, kümes, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan yapılarda çıkan yangında çok sayıda tavuk ve civciv öldü.


        Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi’ndeki bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Alevlerin ahır, kümes, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan bölümlere yayılması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında çok sayıda tavuk ve civciv öldü.


        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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