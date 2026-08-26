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        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yuvacık Serindere mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye araçları yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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