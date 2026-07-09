Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de sanayi kuruluşlarının afet haberleşme sistemi dijital altyapıya taşındı

        Kocaeli'de sanayi kuruluşlarının afet haberleşme sistemi dijital altyapıya taşındı

        Kocaeli'de sanayi tesislerinde meydana gelebilecek acil durumlar ile afetlerde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla kullanılan "Özel Tehlike Kanalı Telsiz Sistemi" dijital altyapıya geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Kocaeli'de sanayi kuruluşlarının afet haberleşme sistemi dijital altyapıya taşındı

        Kocaeli'de sanayi tesislerinde meydana gelebilecek acil durumlar ile afetlerde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla kullanılan "Özel Tehlike Kanalı Telsiz Sistemi" dijital altyapıya geçirildi.

        Afet ve acil durumlarda haberleşmenin güvenli, etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından "SEVESO Kapsamında Haberleşme Sistemleri Entegrasyonu, İşletimi ve Koordinasyonuna İlişkin İş Birliği Protokolü" hazırlandı.

        Kocaeli Valiliği koordinasyonunda Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde uygulanacak protokol için Valilikte imza töreni düzenlendi.

        Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, büyüyen ve gelişen Kocaeli'nin afetlere karşı direncini artırmayı hedeflediklerini belirterek, oluşturulan güvenli haberleşme altyapısının bu hedef doğrultusunda önemli adım olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Vali Aktaş ile AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, protokolü imzaladı.

        "Kocaeli İl Risk Azaltma Planı" kapsamında hayata geçirilen projeyle, sanayi kaynaklı risklerin azaltılması, afet ve acil durum haberleşmesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amaçlanıyor

        Bu kapsamda, Kocaeli Sanayi Odasına kayıtlı 25 sanayi kuruluşu ile 11 organize sanayi bölgesi yeni dijital haberleşme sistemine dahil edildi.

        Yeni sistem sayesinde afet ve acil durumlara ilişkin bilgilerin ilgili birimlere daha hızlı ulaştırılması, sanayi kuruluşları ile müdahale ekipleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve olaylara daha etkin müdahale edilmesi hedefleniyor.

        Sistemin 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesindeki itfaiye birimiyle de entegre edilmesiyle meydana gelebilecek olaylara ilişkin bilgilerin ilgili müdahale ekiplerine eş zamanlı aktarılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        74 yaşındaki annesine dehşeti yaşatan sanığa 15 yıl hapis Komşusuyla ilişki...
        74 yaşındaki annesine dehşeti yaşatan sanığa 15 yıl hapis Komşusuyla ilişki...
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
        Bu otobüs ile mahalle şenlendi
        Bu otobüs ile mahalle şenlendi
        Avluburun'da festival coşkusu
        Avluburun'da festival coşkusu
        Gebze Yeni İtfaiye Hizmet Binası'nın inşası sürüyor
        Gebze Yeni İtfaiye Hizmet Binası'nın inşası sürüyor
        Körfez'de 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali coşkusu başlıyor
        Körfez'de 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali coşkusu başlıyor