Kocaeli'de şehitler ve merhum gaziler için mevlit okutuldu

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla şehitler ve merhum gaziler için mevlit programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fevziye Camisi'nde öğle vakti gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, kasideler seslendirildi.

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehitler ve merhum gaziler için dua edildi.

Programa, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile vatandaşlar katıldı.

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Aktaş, program sonrası sohbet ettiği vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.