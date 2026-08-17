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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de SUV ile tırın çarpıştığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı

        Kocaeli'de SUV ile tırın çarpıştığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı

        D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde SUV ile tırın çarpıştığı kaza sebebiyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kocaeli'de SUV ile tırın çarpıştığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı

        D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde SUV ile tırın çarpıştığı kaza sebebiyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden M.N.Ö. idaresindeki 41 VA 404 plakalı tır, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde K.D. yönetimindeki 34 HCB 756 plakalı SUV ile çarpıştı.

        Kazada SUV sürücüsü ile aynı araçtaki D.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, K.D'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, D.D'nin tedavisi ambulansta gerçekleştirildi.

        Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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