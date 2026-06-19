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        Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

        Zanlılardan 11'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi, 1'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.


        - Olay

        16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, devam eden günlerde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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