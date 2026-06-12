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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye 500 gram altın ve 170 bin lira nakit para verdi.

        Altın ve paraları teslim ettikten bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.

        Araştırma sonucu eve gelip altın ve paraları teslim alan kişinin S.K. olduğu belirlendi.

        Ekipler, şüpheliyi dün otobüsle Bursa'ya gittiği sırada Gebze'de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen S.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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