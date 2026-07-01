Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitki projesiyle ekilen kekikte hasat başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında üretimi yapılan kekiğin hasadına başlandı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi üreticilerle buluşturuldu.



Projeyle atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması, üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturulması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.



Sezonun ilk kekik hasadı, İzmit'in Şarışeyh Mahallesi'nde üretici Metin Yaman'a ait yaklaşık 27 dönümlük arazide gerçekleştirildi.



Hasatta, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince geliştirilen römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesi de kullanıldı.



Proje kapsamında üretim yapılan arazilerde organik üretim süreçleri, eğitim çalışmaları ve saha uygulamaları Sekapark AŞ. koordinasyonunda yürütülüyor. Satın alma garantisiyle üretime dahil edilen arazilerin yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri de Sekapark AŞ tarafından karşılanıyor.



Elde edilen ürünler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde işlenerek uçucu yağlara dönüştürülüyor. Uçucu yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) işbirliğiyle kurulan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nde de uluslararası standartlara uygun antioksidan üretimi gerçekleştiriliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen üretici Metin Yaman, atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla yaklaşık 25 dekarlık alanda kekik ürettiklerini belirterek, iki yıldır yaptıkları hasatta geçen yıl 3,5-4 ton ürün elde ettiklerini, bu yıl da benzer verim beklediklerini kaydetti.

