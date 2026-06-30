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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Kocaeli'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İ.E. idaresindeki iş makinesi ile S.A. yönetimindeki 34 HB 7687 plakalı otomobil, Özgürlük Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.


        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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