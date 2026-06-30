Kocaeli'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İ.E. idaresindeki iş makinesi ile S.A. yönetimindeki 34 HB 7687 plakalı otomobil, Özgürlük Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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