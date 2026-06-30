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        Kocaeli'den kısa kısa

        Seramik Sanatçısı Caner Güner'in eserlerinden oluşan sergi, Gölcük'te açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Kocaeli'den kısa kısa

        Seramik Sanatçısı Caner Güner'in eserlerinden oluşan sergi, Gölcük'te açıldı.

        Kaymakamlık Fuaye Alanı'nda düzenlenen serginin açılış kurdelesi Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı tarafından kesildi.

        Daha sonra protokol üyeleri, farklı tekniklerle hazırlanan eserleri inceleyerek Güner'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sergi, 3 gün ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Serkan Şenel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, mahalle muhtarları ile davetliler katıldı.

        - Gölcük'e kültür merkezi yapılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük'e kültür merkezi inşa edilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Üstyapı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında, Gölcük'e 12 bin metrekare inşaat alanına sahip kültür merkezi kazandırılacak.

        Merkez bodrum + zemin + 1. kat ve çatı arasından oluşacak. Kültür merkezinde 650 kişilik düğün salonu, 590 kişilik tiyatro salonu, eğitim salonları, 95 araçlık kapalı otopark, sığınak ve mescit de yer alacak.

        Bu kapsamda ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

        Teklifler, 23 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu'nda EKAP üzerinden elektronik ortamda alınacak.

        İhale kapsamında yüklenici firma, yer tesliminden itibaren 450 takvim günü içinde projeyi tamamlayacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

        İhale kapsamında konsorsiyum tekliflerine izin verilmeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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