Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 105 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.



Çalışma sonucu, 15 paravan firma ile bu firmaların yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında olduğu şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Toplam 158 adrese düzenlenen operasyonda, 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 6 milyar 567 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi, banka hesaplarına el konuldu. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 124 bin lira ve 108 fişek ele geçirildi.



Şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

